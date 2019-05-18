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Появилось видео ракетной атаки на Дамаск

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Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani
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В сети появилось видео ракетного обстрела столицы Сирии. Вечером 17 мая стало известно, что сирийские ПВО сбили несколько объектов вблизи Дамаска. Атака велась со стороны оккупированной части Голанских высот.

По информации Al Hadath, ракетные удары по пригородам Дамаска нанес Израиль. Целью являлись иранские военные склады.

Голанские высоты с 1944 года принадлежали Сирии. В 1967 году, в ходе Шестидневной войны Израиль захватил их, а в 1981 году официально утвердил над ними суверенитет. Совет Безопасности ООН признал аннексию территории незаконной.

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