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«Есть злость от накопившейся несправедливости»

Генсек МКП Шарон Барроу — о том, где в сезон отпусков планируются забастовки транспортников, роли российских профсоюзов и отношении к «желтым жилетам»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Есть злость от накопившейся несправедливости»
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2019-05-18 20:26:23
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Нынешним летом путешественникам, собирающимся в Европу, могут испортить отпуск масштабные забастовки сотрудников одного из крупнейших лоукостеров Ryanair. Об этом «Известиям» рассказала лидер Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Шарон Барроу, которая прибыла в Москву для участия в работе съездов двух крупнейших профсоюзных объединений России — КТР и ФНПР. В интервью генсек МКП поделилась своим видением развития профсоюзного движения в мире и в России, дала оценку движению «желтых жилетов» во Франции и рассказала, на рейсах каких авиалиний можно ждать забастовок в ближайшее время.

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— Как вы оцениваете современное состояние профсоюзного движения в мире?

— Мы, конечно, гордимся МКП, она насчитывает 207 млн членов. И мы продолжаем расти, очень сильно растем. В то же время атаки на профсоюзы оказывают негативное влияние. Но у нас есть план — к следующему конгрессу (в 2022 году. — «Известия») добиться численности в 250 млн человек.

Если мы хотим иметь силы, чтобы залечить наш растерзанный мир, мы должны расти. Мир стал в три раза богаче, но трудящиеся не получают ту долю роста благосостояния, которую могли бы получить. Именно поэтому у нас есть глобальная кампания по повышению оплаты труда и всеобщей социальной защите.

— В каких странах идет рост профсоюзов?

— Мы видим большой рост численности профсоюзов в странах Азии, в Индии, Индонезии, на Филиппинах. Идет рост и в Африке.

В Африке очень высок уровень бедности, профсоюзы там ведут кампанию по повышению уровня заработной платы и достигают повышения МРОТ — это история успеха. В таких странах, как Нигерия, Сенегал и ЮАР, минимальная зарплата растет, потому что профсоюзы действуют эффективно.

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Забастовка работников железнодорожного транспорта в Мали

Забастовка работников железнодорожного транспорта в Мали

Фото: Global Look Press

— А какая там минимальная зарплата?

— Она разная, в каждой стране своя. Самая низкая, которую я встретила, — $20 в Эфиопии, и женщина, которая ее получала, работала в текстильной отрасли, на транснациональную корпорацию. Благодаря смелости той женщины, которая рассказала об этом, и благодаря профсоюзной солидарности в Эфиопии будет создан механизм повышения минимальной заработной платы.

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Мы знаем, что российские профсоюзы нацелены на борьбу за повышение минимальной оплаты труда, и сейчас выстраиваем такую кампанию в Центральной и Восточной Европе. Мировые лидеры могут говорить, сколько миллионов человек они спасли от бедности, но надо посмотреть, сколько людей остались голодными.

— В каких странах профсоюзное движение добилось наибольших успехов? И как это отражается на жизни трудящихся?

— В странах Скандинавии. Профсоюзное членство там высоко — от 70 до 90%. Они сохранили мощные системы социальной защиты и ведут переговоры об установлении соглашений на национальном уровне, на отраслевом, и они распространяются на всех трудящихся.

В любой демократической стране мира, где есть сильные профсоюзы, вы можете наблюдать повышение оплаты труда. Разница в зарплате между предприятиями, где есть профсоюзы, и теми, где их нет, доходит до 20%. Кроме того, в странах, где профсоюзы сильны, существуют устойчивые схемы коллективных переговоров, рост заработной платы может составить 4–6% в год.

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Марш профсоюзов в Брюсселе

Марш профсоюзов в Брюсселе

Фото: Global Look Press/Romy Arroyo Fernandez

— А где ситуация ухудшается?

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— Мы озабочены падением профсоюзного членства, в том числе среди молодежи, в развивающихся странах с традиционной экономикой, где практикуются атаки на профсоюзы, на процессы заключения коллективных договоров.

Нашу озабоченность вызывает и то, что компании, которые ведут переговоры с профсоюзами в таких успешных с профсоюзной точки зрения странах, как Бельгия, Нидерланды и Германия, зачастую отказываются вести подобные переговоры в странах Центральной и Восточной Европы.

— Какие международные отраслевые профсоюзы наиболее успешны?

— Профсоюзы транспортников, общественного обслуживания, тяжелой промышленности, строителей. Основные глобальные отраслевые федерации сохраняют свой потенциал, и мы уверены, что они сохранят свою силу. И мы видели эту силу в России, когда была попытка судебного запрета профсоюза автомобилестроителей МПРА (решение суда Санкт-Петербурга о ликвидации МПРА было отменено Верховным судом РФ. — «Известия»).

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Во время забастовки пилотов авиакомпании Ryanair

Во время забастовки пилотов авиакомпании Ryanair

Фото: Global Look Press/Virginie Lefour

— Планируются ли нынешним летом масштабные забастовки транспортников и в каких странах? Эта информация важна для людей, планирующих летние отпуска.

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— Есть много споров в транспортных коридорах Африки, в морской отрасли и в авиакомпаниях, где продолжается курс на снижение издержек. Возможно, вы слышали о профсоюзной компании против Ryanair — европейского лоукостера, который строит свою модель на эксплуатации сотрудников. Много стран участвует в этой борьбе, а ведет ее профсоюз ITF (глобальный профсоюз транспортников). Забастовок можно ожидать где угодно, а на Ryanair — точно. В Бельгии каждые две недели бастуют в авиационном секторе.

— Поддерживает ли МКП движение «желтых жилетов» во Франции?

— Многие профсоюзы во Франции участвовали в этом движении. Но само движение независимо, оно объединяет многих. Мы понимаем, что есть злость от накопившейся несправедливости, и «желтые жилеты» во Франции — ее часть. Согласно нашим опросам, 84% людей говорят, что минимальной зарплаты не хватает на жизнь. Это глобальная цифра. Поэтому мы боремся за новый социальный контракт.

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Участник акции протеста «желтых жилетов» в Париже

Участник акции протеста «желтых жилетов» в Париже

Фото: Global Look Press

— Как вы оцениваете уровень развития профсоюзного движения в России?

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— Профсоюзы в России очень важны. И они важны не только внутри России, но и для Центральной и Восточной Европы.

Я знаю о борьбе КТР за повышение пенсий, и мы призываем продолжать ее. КТР всегда была привержена ценностям свободы и демократии. И ФНПР, и КТР очень значимы для семьи профсоюзов МКП. Россия — одна из крупнейших экономик мира. Без профсоюзной силы люди и внутри страны, и в регионе чувствовали бы себя хуже. И мое присутствие на съездах КТР и ФНПР (откроется 20 мая. — «Известия») — знак нашего уважения к российским профсоюзам.

— Планируете ли вы встретиться с представителями российских властей?

— Я не раз встречалась и с членами правительства России, и с российским президентом — и в Москве, и в рамках «большой двадцатки». Но в эти дни мой визит полностью посвящен профсоюзам.

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