В МРОТ заглядывают: профсоюзы просят изменить оклады работающим

Правительство вернется к вопросу вынесения компенсаций и денежных выплат за пределы МРОТ. Такое поручение кабинету министров Владимир Путин пообещал дать по итогам встречи с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Индексация пенсий не должна заменять собой выплаты и компенсации, отмечал глава государства и в оглашенном накануне послании Федеральному собранию. В ФНПР считают, что такое решение должно распространиться на всех работающих.

Некоторые из тем, которые президент раньше обсуждал с главой Федерации независимых профсоюзов, в определенной степени вошли в послание Федеральному собранию, напомнил Владимир Путин Михаилу Шмакову.

— Я это отметил с большим оптимизмом, потому что действительно многие решения давно назревали. И что особенно я отметил, что все выплаты пенсионерам должны быть над пенсией. Не просто доводить этими выплатами до минимального прожиточного минимума пенсионера, это должно быть, конечно, над прожиточным минимумом, — ответил Михаил Шмаков.

— Иначе это не новое решение, — поддержал глава государства.

Некоторые решения привели к тому, что в пересчете пенсионеры даже теряют средства, констатировал глава ФНПР.

— Смотрится как манипуляция, — согласился Владимир Путин.

Михаил Шмаков попросил главу государства распространить новую практику и на работающих. По словам главы Федерации независимых профсоюзов, правительство упорствует в своем подходе, говоря, что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда. И якобы через надбавки можно довести зарплату до МРОТ.

— Это полностью противоречит решению Конституционного суда, здравому смыслу и, в общем‑то, тому подходу, который сейчас продемонстрирован для пенсионеров, — настаивает Михаил Шмаков.

​Посодействовать решению проблемы глава федерации профсоюзов попросил президента.

— Хорошо, мы сейчас это обсудим, потому что сама постановка вопроса, безусловно, правильная. Вместе с тем следует, наверное, отметить, что решение Конституционного суда, о котором вы упомянули, касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера, — уточнил Владимир Путин. — Там так прямо и написано в решении суда. Речь шла о надбавках тем, кто работает на Крайнем Севере. Но это не исключает того, что мы не должны думать о проблеме в целом. Давайте подумаем, и такое поручение я еще раз дам правительству.

Вопросы размера мотивационных надбавок должно решать не только государство, но и работодатели, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина. Она отметила, что есть разные инструменты для стимулирования руководителей компаний.

— Мы постоянно ориентируемся на то, что надо поддерживать производителя, еще кого-нибудь. Но давайте поддерживать не только через прямые государственные ассигнования, — отметила эксперт в разговоре с «Известиями». — Но и через конкуренцию, которая как раз устраняет тех, кто не способен к производительному, эффективному для своих работников организационному делу.

​Тему пенсионного обеспечения президент Владимир Путин продолжил на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава государства поинтересовался, ​сколько жителей в регионе получают доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума. На данный момент таких граждан около 2 тыс. человек, ответил губернатор.

— У нас Новгородская область — это регион с наибольшей долей пенсионеров в структуре численности. И конечно, мы будем исполнять все ваши поручения с максимальной отдачей, — заверил Андрей Никитин.

Регион активно включился в реализацию национальных проектов, сообщил губернатор. В области строятся школы и детские сады, идет ремонт дорог, пояснил он.

— Больше тысячи километров мы за эти два года отремонтировали и уже в рамках национального проекта будем планово двигаться, чтобы в Новгородской области плохих дорог не было, — пообещал руководитель региона.

Новгородская область на 84-м месте по стране по уровню смертности. Это требует серьезных и взвешенных решений, заметил губернатор. По его словам, основная проблема — это отсутствие первичного звена в здравоохранении.