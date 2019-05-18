Двойной доход: профсоюзы будут добиваться повышения МРОТ

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменение системы начисления зарплат бюджетникам и снижение пенсионного возраста — таковы ключевые цели, определенные делегатами Х съезда Конфедерации труда России (КТР), прошедшего 18 мая в Москве. Сейчас в КТР входит 20 отраслевых профсоюзов и около 2 млн человек.

Борьба за повышение доходов трудящихся стала основной темой прошедшего в субботу Х съезда КТР.

— По оценкам наших специалистов, минимальный размер оплаты труда может быть безболезненно увеличен в полтора раза, — заявил на съезде один из лидеров КТР, депутат Госдумы Олег Шеин.

В ходе дискуссии было решено добиваться увеличения МРОТ в два раза. При этом съезд назвал «неприемлемой» ситуацию, когда минимальный размер оплаты труда включает в себя компенсационные и стимулирующие выплаты. С точки зрения профсоюзов, МРОТ должен быть базовой и гарантированной частью зарплаты — окладом или ставкой. КТР считает, что соответствующие изменения надо внести в законодательство.

Кроме того, делегаты назвали одной из своих целей повышение размера пенсий и пособий по безработице до 60% от утраченной зарплаты. Это европейский подход, отметил Олег Шеин.

КТР считает, что система оплаты в бюджетной сфере должна быть коренным образом пересмотрена.

«Настоящим бичом стало разрушение систем нормирования труда, а также отказ от единых и прозрачных принципов начисления зарплат работникам бюджетной сферы. Итогом стало вопиющее неравенство в оплате труда как внутри медицинских и образовательных учреждений, так и между работниками различных регионов и населенных пунктов», — говорится в резолюции съезда.

Речь идет о введении так называемой стимулирующей части зарплат бюджетников. В КТР убеждены, что доля постоянной заработной платы может быть увеличена до 80%, размеры зарплат врачей, учителей, преподавателей и других бюджетников должны быть не ниже средних в регионе, но при нормальной продолжительности рабочего времени, без массовых сокращений работников и увеличения нагрузки на работающих.

Лидер Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев, выступая на съезде, рассказал, что за последние полгода в состав ФПАД вошли десять новых первичных организаций численностью от 30 до 70 человек. По его словам, произошло это благодаря активной деятельности по защите прав членов профсоюза.

— Последние десять лет действовала жилищная программа для молодых специалистов. Шло время, профессия стала популярной, и ФПАД предложил перераспределить средства в пользу старшего поколения, — сказал профсоюзный лидер.

Перераспределение средств по инициативе профсоюза, по словам Сергея Ковалева, дало возможность пожилым работникам достойно «выйти на пенсию, построить домик у моря и освободить места молодежи».

Делились на съезде не только успехами — разговор чаще шел о проблемах. Так, член совета КТР Павел Кудюкин сообщил о нарушении прав профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.

— Более 90% профессорско-преподавательского состава работает по срочным договорам, — заявил он и отметил, что 40% таких договоров заключается на год и менее.

На съезде обсуждалась и проблема защиты профсоюзных активистов. Лидер межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Дмитрий Трудовой отметил, что профсоюзные активисты на закрывающемся заводе Ford во Всеволожске испытывают трудности с поиском новой работы именно в связи со своей активной позицией по защите трудовых прав.

А секретарь МПРА Алексей Этманов заявил, что приходящие на места закрывающихся американских и европейских автозаводов китайские и корейские компании занимают гораздо более жесткую позицию в отношении профсоюзов.

— МПРА переживает нелучшие времена, но профсоюз получит поддержку, — заверил лидер КТР Борис Кравченко, подчеркнув, что заслуги и авторитет МПРА как настоящего профсоюза известны «всему миру».

В этот же день съезд вновь избрал Бориса Кравченко на пост президента Конфедерации труда России. А завершилось мероприятие коллективным исполнением «Интернационала».