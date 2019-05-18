«Желтые жилеты» вышли на очередные протесты в Париже

В Париже проходит 27-я по счету акция «желтых жилетов», они собрались у небоскреба нефтегазовой корпорации Total в Париже и направились в сторону собора Сакре-Кер на Монмартре. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, манифестации начались в Нанси, Реймсе, Сен-Назере и Марне. Активисты требуют остановить рост цен на топливо и прекратить использование гербицида глифосат в сельском хозяйстве. Уточняется, что беспорядков и столкновений с полицией не произошло.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Участники акций сначала выступали против планов властей повысить цены на бензин и дизельное топливо, затем они стали выражать недовольство политикой французского руководства в целом.

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Одна из недавних акций «желтых жилетов» прошла во Франции 11 мая. Тогда на улицы городов вышло порядка 19 тыс. человек.