Пострадавшим от «желтых жилетов» бизнесменам выделят €5,5 млн

Французские власти поддержат предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за протестов «желтых жилетов». От руководства страны им выделят почти €5,5 млн, сообщает ТАСС в среду, 15 мая.

В администрации французского премьер-министра Эдуара Филиппа отметили, что помощь получат предприниматели 34 городов, среди которых Париж, Бордо, Кале, Лион и Марсель.

В марте министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что общий ущерб, который нанесли экономике страны протестные выступления, может составить €200 млн.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Участники акций сначала выступали против планов властей повысить цены на бензин и дизельное топливо, затем они стали выражать недовольство политикой французского руководства в целом.

Свое название серия протестных выступлений получила из-за светоотражающих жилетов, в которых демонстранты выходят на улицы. Зачастую демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Одна из недавних акций «желтых жилетов» прошла во Франции 11 мая. Тогда на улицы городов вышло порядка 19 тыс. человек.