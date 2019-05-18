Госстат Украины заявил о сокращении населения страны

Численность населения Украины в период за январь–март 2019 года уменьшилась на 73,7 тыс. человек. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает портал «Украина.ру» со ссылкой на Госстат страны.

По имеющейся информации, численность населения на 1 апреля 2019 года составила 42 079,5 тыс. человек.

«Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших — 48 живорожденных», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за 2018 год численность населения уменьшилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тыс. человек.

В сентябре прошлого года депутат Верховной рады Ольга Богомолец заявила, что власти Украины устроили в стране «медицинский геноцид», из-за которого сокращается население, число больниц и врачей. По ее словам, ежегодно украинцев становится меньше на 200 тыс. человек, а 100 семейных врачей теряют работу (из расчета 2 тыс. человек на одного такого специалиста). В результате правительство экономит в год 100 млн гривен (258 млн рублей) при средней оплате 500 гривен (1,2 тыс. рублей) в год за одного пациента.

В октябре другой депутат Евгений Мураев пожаловался на темпы вымирания украинцев. По его словам, за последнее время население страны сократилось на 10 млн человек, из них 9 млн эмигрировали.