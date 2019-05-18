Прямой эфир

Госстат Украины заявил о сокращении населения страны

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Численность населения Украины в период за январь–март 2019 года уменьшилась на 73,7 тыс. человек. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает портал «Украина.ру» со ссылкой на Госстат страны.

Операция «инаугурация»: когда Зеленский сменит Порошенко
Разгонит ли избранный президент Украины Верховную раду

По имеющейся информации, численность населения на 1 апреля 2019 года составила 42 079,5 тыс. человек.

«Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших — 48 живорожденных», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за 2018 год численность населения уменьшилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тыс. человек.

В сентябре прошлого года депутат Верховной рады Ольга Богомолец заявила, что власти Украины устроили в стране «медицинский геноцид», из-за которого сокращается население, число больниц и врачей. По ее словам, ежегодно украинцев становится меньше на 200 тыс. человек, а 100 семейных врачей теряют работу (из расчета 2 тыс. человек на одного такого специалиста). В результате правительство экономит в год 100 млн гривен (258 млн рублей) при средней оплате 500 гривен (1,2 тыс. рублей) в год за одного пациента.

В октябре другой депутат Евгений Мураев пожаловался на темпы вымирания украинцев. По его словам, за последнее время население страны сократилось на 10 млн человек, из них 9 млн эмигрировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков назвал главные проблемы Украины
Бывший спикер рады предрек исчезновение Украины за пять лет

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017