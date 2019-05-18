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Пушков назвал главные проблемы Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего все проблемы своей страны с Москвой.

17 мая Кучма на встрече с делегацией из Литвы рассказал, что проблемы Украины связаны с тем, что украинская история и герои «писались в Москве».

В ответ Пушков посоветовал Киеву умерить амбиции.

«Кучма не там ищет корни проблемы. Проблема в том, что герои сомнительны, история невелика, а претензии огромны. Разрыв между реальным наследием и большими амбициями и порождает желание объявить украинцами и Чайковского, и Репина. Простой совет: надо ножки по одежке протягивать», — написал сенатор в Twitter.

Украинские политики не раз делали сомнительные заявления об исторических фактах и событиях.

Так, 16 мая бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь» и сделали из него «Россию».

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