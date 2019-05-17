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Бывший спикер рады предрек исчезновение Украины за пять лет

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Фото: ТАСС/ Владимир Синдеев
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Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин заявил, что страны может не стать через пять лет, если не прекратится конфликт в Донбассе. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал NewsOne.

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По словам Литвина, избранному президенту республики Владимиру Зеленскому следует приложить все усилия для разрешения ситуации, демонстрируя намерения ее урегулировать. Бывший спикер отметил, что граждане страны хотят мира.

Кроме того, Литвин добавил, что Украина не обладает ресурсами для продолжения ведения противостояния с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

14 мая в МИД России выразили надежду, что Зеленский четко сформулирует свою позицию относительно урегулирования ситуации в Донбассе.

Зеленский победил во втором туре президентских выборов на Украине 21 апреля. Его инаугурация назначена на 20 мая.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда власти Украины предприняли военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт в Донбассе, однако Москва претензии украинской стороны отвергает и называет неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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