Представитель Киева ушла из минской группы по Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко решила уйти с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и представителя Киева в гуманитарной подгруппе в Минске.

Она заявила, что уже написала соответствующее прошение об отставке, сообщает РБК-Украина. По словам Геращенко, она поблагодарила уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко за «высокую честь» работать в его команде.

При этом вице-спикер парламента заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Трехсторонняя контактная группа, в которую входят представители России, Украины и ОБСЕ при участии представителей ДНР и ЛНР, занимается реализацией Минских договоренностей, но не их концепцией. Контактная группа подразделяется на следующие подгруппы: гуманитарную, политическую, по безопасности и социально-экономическую.