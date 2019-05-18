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Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник. По словам следователей, пара решила, что девочка будет мешать их отношениям, и решила таким образом от нее избавиться.

«Следователи проводят с задержанными ряд следственных действий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего», — цитирует «РИА Новости» слова старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлии Ивановой.

16 мая женщина в медицинской маске на лице принесли двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию.

На допросе мать заявила, что решила бросить ребенка, потому что не справлялась с обязанностями. При этом на вопрос, почему девочка не была передана в детский дом, женщина ответила, что «не додумалась». При этом СМИ сообщали, что ее реальным мотивом стало желание наладить личную жизнь с новым ухажером. Сама девушка — гражданка Украины 1997 года рождения.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». После появления в СМИ сюжета о брошенной девочке в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания. Малышка пока находится в больнице, с ней работают психологи.

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