Бросившая ребенка в поликлинике мать назвала причины своего поступка

Женщина, оставившая двухлетнюю дочь в одной из поликлиник Москвы, объяснила свой поступок.

На допросе у следователей она заявила, что решила бросить ребенка, потому что не справлялась с обязанностями. При этом на вопрос, почему девочка не была передана в детский дом, женщина ответила, что «не додумалась».

По данным телеканала РЕН ТВ, ее мотивом стало желание наладить личную жизнь с новым ухажером. Сама девушка – гражданка Украины 1997 года рождения.

По некоторым данным, брошенная девочка – уже второй ее ребенок.

16 мая женщина в медицинской маске на лице принесли двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

В пятницу, после появления в СМИ сюжета о брошенной девочке, в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания.

Малышка пока находится в больнице, с ней работают психологи.