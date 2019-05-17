СМИ узнали мотивы матери, бросившей в московской поликлинике двухлетнюю дочь
Женщина, оставившая ребенка в одной из поликлиник Москвы, некоторое время назад рассталась с отцом дочери и пыталась наладить личную жизнь с новым ухажером. Об этом 17 мая сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, женщина является гражданкой Украины.
Она решила оставить двухлетнюю дочь в поликлинике, потому что ребенок якобы мешал ее новым отношениям.
Девочку нашли в четверг после того, как мать оставила ее в коридоре медучреждения.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Мать девочки задержана.
Ранее стало известно, что после появления в СМИ сюжета о брошенной в поликлинике девочке в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания.
Малышка пока находится в больнице, с ней работают психологи.