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СМИ узнали мотивы матери, бросившей в московской поликлинике двухлетнюю дочь

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Фото: РЕН ТВ
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Женщина, оставившая ребенка в одной из поликлиник Москвы, некоторое время назад рассталась с отцом дочери и пыталась наладить личную жизнь с новым ухажером. Об этом 17 мая сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина является гражданкой Украины.

Она решила оставить двухлетнюю дочь в поликлинике, потому что ребенок якобы мешал ее новым отношениям.

Девочку нашли в четверг после того, как мать оставила ее в коридоре медучреждения.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Мать девочки задержана.

Ранее стало известно, что после появления в СМИ сюжета о брошенной в поликлинике девочке в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания.

Малышка пока находится в больнице, с ней работают психологи.

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