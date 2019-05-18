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«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

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Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.

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17 мая «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росавиации сообщило, что пилоты не выпустили тормозные щитки во время посадки, а масса лайнера превышала допустимую посадочную на 1,6 т.

Кроме того говорилось, что командир воздушного судна несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз.

В «Аэрофлоте» указали, что в опубликованному документе нет никаких выводов о вине пилотов или нарушении ими инструкций.

При этом выпуск тормозных закрылков (интерцепторов) в авиакомпании назвали невозможным в той ситуации.

«Закрылки (при заходе на посадку) были в положении, соответствующем посадочной процедуре и в соответствии с имеющимся отказом системы. Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы», — рассказали в «Аэрофлоте», отметив, что устойчивого пробега у самолета так и не было.

SSJ-100 c 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в Шереметьево из-за технических неполадок. По предварительным данным, в лайнер попала молния, из-за чего была утеряна радиосвязь и отказала автоматика.

При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело

17 мая Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета.

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