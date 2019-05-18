Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан

Российский путешественник-одиночка Федор Конюхов во время кругосветной экспедиции на весельной лодке «Акрос» постоянно попадал в шторма. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда» в пятницу, 17 мая.

«А однажды… лодка перевернулась, и я должен был лежать в лодке привязанным... 38 часов, чтобы не упасть на потолок лодки и не создать противовеса, иначе бы она не перевернулась обратно», — сообщил путешественник.

Из-за постоянных штормов, длившихся две трети времени путешествия (150 дней), путешественник спал урывками по 15–20 минут и не мог есть горячую пищу, поскольку невозможно было пользоваться газовой горелкой.

Федор Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний на различных типах судов, он 17 раз пересек Атлантический океан и стал первым гражданином России, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света.

В очередное кругосветное путешествие Конюхов отправился 6 декабря 2018 года из новозеландского города Данидин по маршруту: порт Данидин — мыс Горн (Чили) — мыс Луин (Австралия) — порт Данидин. Предполагается, что путешествие длиной более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км) должно завершиться в 2020 году.

Конюхов может стать первым путешественником, который пересечет воды всех трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнет мыс Горн на весельной лодке. Следить за ходом экспедиции можно на сайте путешественника.