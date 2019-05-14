Конюхов установил мировые рекорды во время путешествия на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов во время похода на весельной лодке установил несколько мировых рекордов. Их представят на регистрацию в Книге рекордов Гиннеса. Об этом рассказал во вторник, 14 мая, организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Достижения Конюхова должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии, пояснил он. После чего мировые рекорды представят на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса, пояснил он ТАСС. По словам организатора путешествия, 67-летний Федор Конюхов стал самым возрастным гребцом-одиночкой, достиг самой южной точки в Тихом океане на весельной лодке и находился в южной части акватории 154 дня.

В кругосветное путешествие Конюхов отправился 6 декабря 2018 года из новозеландского города Данидин по маршруту: порт Данидин – мыс Горн (Чили) – мыс Луин (Австралия) – порт Данидин. Предполагается, что путешествие длиной более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км) должно завершиться в 2020 году. 6 февраля Конюхов преодолел половину пути.

В конце апреля самолет чилийской авиации застал Конюхова в 460 милях от мыса Горн и снял его на видео. Путешественник сам подал знак экипажу — зажег белый фальшфейер.

Федор Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний на различных типах судов, он 17 раз пересек Атлантический океан и стал первым гражданином России, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света.