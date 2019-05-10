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Конюхов первым в истории переплыл южную часть Тихого океана на веслах

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, которому удалось переплыть южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на штаб экспедиции.

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«9 мая в 18:00 UTC, находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68"68 з.д.) и тем самым официально завершил свой переход на весельной лодке «Акрос» через Южный Тихий Океан с запада на восток за 154 дня 13 часов 37 минут», — говорится в сообщении Общества океанских гребцов, которое ведет книгу рекордов.

В кругосветное путешествие Конюхов отправился 6 декабря 2018 года из новозеландского города Данидин по маршруту: порт Данидин – мыс Горн (Чили) – мыс Луин (Австралия) – порт Данидин. Предполагается, что путешествие длиной более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км) должно завершиться в 2020 году. 6 февраля Конюхов преодолел половину пути.

Россиянин стал первым, кто на весельной лодке пересек 55-й градус южной широты. В конце апреля самолет чилийской авиации застал Конюхова в 460 милях от мыса Горн и снял его на видео. Путешественник сам подал знак экипажу — зажег белый фальшфейер.

Федор Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний на различных типах судов, он 17 раз пересек Атлантический океан и стал первым гражданином России, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света.

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