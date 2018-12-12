Дедушка на шаре: невероятные приключения Федора Конюхова

Знаменитый путешественник Федор Конюхов родился 12 декабря 1961 года в селе Чкалово в Запорожье. В день рождения человека, совершившего пять кругосветных плаваний, «Известия» подготовили фотогалерею о его жизни
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Фото: ТАСС/Кузьмин Валентин
Хотя международную известность Конюхов получил в 1980-е как полярный исследователь, его с юности привлекало море. Свою первую экспедицию он совершил в 15 лет, преодолев Азовское море на весельной лодке
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Фото: ТАСС/Козлов Сергей
Конюхов давно увлекается живописью, его картины неоднократно экспонировались известными галереями и музеями
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Фото: ТАСС/Великжанин Виктор
В 1983 году Конюхов стал самым молодым членом Союза художников СССР. В 2012-м он был принят в Российскую академию художеств
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Фото: ТАСС/Титов Валентин
В 1992 году Конюхов предпринял попытку кругосветного плавания на яхте «Адмирал Невельской», но экспедицию пришлось прервать по независящим от него причинам
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Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий
В 2002 году Конюхов отправился в 1500-километровую экспедицию на верблюдах по Великому шелковому пути
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Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий
Путешествие по древнему маршруту началось в калмыцком поселке Цаган-аман
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Фото: ТАСС/Павленко Игорь
В 2010 году епископ Запорожский и Мелитопольский Иосиф рукоположил Конюхова в диаконы в Свято-Покровском кафедральном соборе. В этом же году Конюхов принял священнический сан
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Фото: ТАСС/Бушухин Валерий
В 2002 году Конюхов в одиночку пересек Атлантику на весельной лодке «УралАЗ», установив новый мировой рекорд. Впоследствии судно было передано детям из спортивной школы Миасса
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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
Ныне в сане протоиерея знаменитый путешественник старается попасть в Иерусалим на Пасху, чтобы в храме Гроба Господня узреть схождение Благодатного огня
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Фото: ТАСС/Ваничкин Павел
В 2016 году Федор Конюхов покорил небо, совершив кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре «Мортон». Им был установлен новый мировой рекорд — 11 дней, 4 часа и 20 минут
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В 2013 году Конюхов вместе с Виктором Симоновым пытался пройти из Карелии до южной оконечности острова Гренландия через Северный полюс
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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
В октябре 2018 года Конюхов представил прототип электросамолета-лаборатории для беспосадочного кругосветного полета в Инновационном центре «Сколково»
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