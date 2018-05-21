Дом на льдине

Экспедиция «Северный полюс – 1» вскоре после высадки на лед. Палатки и оборудование были развернуты на льдине в конце мая 1937 года, но официально станция начала работу 6 июня. В этот день ее покинули остававшиеся с полярниками самолеты
На весь экран
Фото: ТАСС/Евгений Яцун
Исследования Арктики были прерваны с началом Великой Отечественной войны, в полной мере вернулись к ним уже в 1950-е. На фото: работа дрейфующей станции «Северный полюс – 3», 1954 год. Метеоролог замеряет температуру воды в полынье
На весь экран
Фото: ТАСС/Ф. Шипилов
Станция «Северный полюс – 6» была открыта в 1956 году и просуществовала до 1959-го. В том числе ее сотрудники поддерживали в рабочем состоянии ледовый аэродром. На фото: командир экипажа вертолета и его штурман на байдарке во время наводнения
На весь экран
Фото: ТАСС/Валентин Кунов
Установка дрейфующей автоматической метеостанции на льдине полярной ночью — начало работы станции «Северный полюс – 10», которая просуществовала с 1961 по 1964 год. Обслуживали ее в две смены — новая команда прибыла на станцию осенью 1962-го
На весь экран
Фото: ТАСС/Георгий Надеждин
Дрейфующие станции нередко использовали в качестве базы другие научно-исследовательские коллективы. На фото: участники высокоширотной экспедиции «Север – 25», сотрудники Ленинградского НИИ Арктики и Антарктики вместе с представителями Колымо-Индигирского авиапредприятия прибыли в лагерь зимовщиков «Северный полюс – 21», 1973 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Георгий Надеждин
Аквалангисты-океанологи полярной станции «Северный полюс – 22», начавшей работу в 1974 году, готовятся к спуску в полынью
На весь экран
Фото: ТАСС/Игорь Сабадаш
С начала 1970-х доставлять участников экспедиции к месту дрейфа начали с помощью судов, а не самолетов. Но полярная авиация по-прежнему активно использовалась для обслуживания нужд дрейфующих станций. Отвечали за это в основном летчики Колымо-Индигирского авиапредприятия. На фото: полярные летчики на станции «Северный полюс – 23», 1977 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Игорь Сабадаш
Разгрузка самолета на территории научно-исследовательской станции «Северный полюс – 24», апрель 1979 года
На весь экран
Фото: ТАСС/Роман Денисов
«Северный полюс – 31» стал последней советской полярной станцией, которая открылась в 1988 году и завершила работу летом 1991-го. После этого в течение почти десятилетия дрейфующие станции на север не отправлялись, однако часть полярников продолжали работу на стационарных базах. На фото: участники экспедиции 1992 года
На весь экран
Фото: РИА Новости/Анна Юдина
Первая российская станция начала работу на Северном полюсе в 2003 году. С тех пор работа станций вновь стала регулярной, хотя от дрейфов, длившихся по несколько лет, решено было отказаться. На фото: коллектив станции «Северный полюс – 39», работавшей с сентября 2011-го по октябрь 2012 года
На весь экран
Фото: ТАСС/пресс-служба вице-премьера РФ Д.Рогозина/Сергей Мамонто
Из-за климатических изменений в Арктике больше нельзя найти льдину, на которой большая исследовательская станция могла бы провести год или дольше. Так, станция «Северный полюс – 2015» проработала с апреля по август 2015 года, после чего решено было сосредоточиться на создании ледовых платформ, которые, возможно, прослужат дольше
Выделить главное
вкл
выкл
В понедельник, 21 мая, в России отмечается День полярника — в этот день в 1937 году в Арктике начала работу первая в мире дрейфующая полярная станция, получившая название «Северный полюс – 1». Знаменитые папанинцы провели во льдах девять месяцев и вернулись на Большую землю уже в феврале 1938-го. С тех пор такие экспедиции отправлялись к полюсу почти каждый год, являясь, по сути, мобильными базами для проведения научных и исследовательских работ. Как с годами менялась жизнь остававшихся на них полярников — в галерее портала iz.ru
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.