Дом на льдине

В понедельник, 21 мая, в России отмечается День полярника — в этот день в 1937 году в Арктике начала работу первая в мире дрейфующая полярная станция, получившая название «Северный полюс – 1». Знаменитые папанинцы провели во льдах девять месяцев и вернулись на Большую землю уже в феврале 1938-го. С тех пор такие экспедиции отправлялись к полюсу почти каждый год, являясь, по сути, мобильными базами для проведения научных и исследовательских работ. Как с годами менялась жизнь остававшихся на них полярников — в галерее портала iz.ru