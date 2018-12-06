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Конюхов отправился в кругосветное путешествие на весельной лодке

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский путешественник Федор Конюхов отправился в кругосветное плавание на весельной лодке АКРОС. Об этом рассказал глава экспедиционного штаба путешественника Оскар Конюхов 6 декабря.

По его словам, Конюхов отправился в путь из новозеландского порта Данидин 6 декабря в 20:08 по местному времени (10:08 мск). Сейчас лодка идет через Тихий океан к мысу Горн, откуда начнется самый протяженный этап путешествия длиной более 5,5 тыс. морских миль (10,1 тыс. км).

Весь маршрут — порт Данидин (Новая Зеландия) – мыс Горн (Чили) – мыс Люин (Австралия) – порт Данидин – составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км). Путешествие завершится в Новой Зеландии в 2020 году.

Федор Конюхов может стать первым путешественником, который пересечет воды всех трех океанов, омывающих Антарктиду, и обогнет мыс Горн на весельной лодке. Следить за ходом экспедиции можно на сайте путешественника.

Изначально старт путешествия был намечен на 19 ноября, однако несколько раз переносился из-за непогоды, пишет ТАСС.

66-летний Конюхов совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, побывал на Северном и Южном полюсах, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и на Эвересте. Конюхов руководит собственной школой путешественников.

В 2019 и 2020 годах Конюхов планирует установить два мировых рекорда на воздушных шарах.

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