Назван лидер ежегодного рейтинга сильнейших паспортов мира

Паспорт гражданина Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан сильнейшим в мире согласно ежегодному рейтингу Passport Index.

На сегодняшний день обладатель данного документа может путешествовать без визы или оформлять ее по прибытию в 167 странах мира. Вторую строчку поделили между собой Сингапур и Германия (166 стран), а на третьем месте расположились Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США. Владельцы паспорта этих стран могут беспрепятственно посетить 165 государств мира.

Россия расположилась на 38 строчке рейтинга. Граждане страны могут посетить 116 стран без визы или оформив ее по прибытию. Эту позицию в рейтинге РФ разделила с тихоокеанским государством Маршалловы Острова.

Комментируя успехи ОАЭ, министр иностранных дел государства шейх Абдулла бен Заед заявил, что рейтинг продемонстрировал, «чего можно добиться позитивной дипломатией». Как пишет 1 декабря эмиратское издание The National, МИД страны проводит инициативу Passport Force, призванную сделать паспорт ОАЭ одним из пяти сильнейших в мире к 2021 году. Для сравнения, еще в декабре эмиратский паспорт занимал 27 позицию этого же рейтинга.

В прошлом году сильнейшим паспортом в мире был признан сингапурский. Россия занимала 41-ю строчку рейтинга Passport Index.