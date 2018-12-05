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Португалию во второй раз признали лучшим туристическим направлением

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Фото: Global Look Press/Manfred Vollmer
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Португалия во второй раз подряд стала лучшим в мире туристическим направлением по версии World Travel Awards. Всего страна получила 16 призов в разных номинациях.

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Церемония награждения состоялась в Патио-да-Гале в Лиссабоне в субботу 1 декабря, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». В число номинантов на главный приз также вошли Бразилия, Испания, Греция, Индия, Индонезия, Ямайка, Малайзия, Мальдивские острова, Марокко, Новая Зеландия, Кения, Руанда, Шри-Ланка и Вьетнам.

«Стать «чемпионом мира по туризму» второй год подряд — свидетельство признания Португалии на международном рынке. Это стало возможным только благодаря сплоченной работе. Португалия действительно становится страной, обязательной для посещения. И это важная награда для всех португальцев», — заявила государственный секретарь Португалии по туризму Ана Мендеш Годиньо.

Один из призов также получил Санкт-Петербург. Его в третий раз подряд признали лучшим в мире культурным направлением.

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