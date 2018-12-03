Министерство туризма Израиля вручило награды российским туроператорам

Состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии Israel Travel Awards, учрежденной министерством туризма Израиля при поддержке Ассоциации туроператоров России (АТОР). Награда вручается за вклад в развитие российско-израильских отношений в области туризма.

В этом году призы вручались в 16 номинациях, за них боролись более 30 компаний, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Самым активным туроператором по Израилю стала ICS Travel Group, по Иерусалиму — «Интурист». Самым активным туроператором по Тель-Авиву признана компания «Русский экспресс», по Эйлату — «Библио Глобус», по Негеву — KMP Group.

Лучшим оператором оздоровительного туризма стала компания «Веди ТурГрупп», лучшим туроператором по направлению MICE — PAC Group, лучшим региональным партнером — R-Way Group.

Приз «За тренерскую работу» получил оператор Solomon Tours, в номинации «За самое креативное продвижение Израиля» победила компания Art Travel, «За безупречную отчетность» — ICS Travel Group.

В номинации «Прорыв года» победителем стала TUI, «За успешный старт» — TEZ Tour,·«За прогрессивность технологий» — ПАКС. За самые нестандартные туры наградили компанию «Тур Ком».

В конце ноября Израиль признали лучшим направлением оздоровительного туризма по версии National Geographic Traveler Awards.

«Оздоровительному туризму в Израиле уже много тысячелетий. Еще до нашей эры древние римляне строили в Израиле термы на месте горячих источников, царица Клеопатра отмечала целебные свойства фруктов, растущих на израильской земле, а царица Савская говорила о полезных свойствах Мертвого моря», — заявила глава департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.