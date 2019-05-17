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В Венесуэле найден мертвым связанный с экс-главой разведки генерал

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Фото: elpitazo.net
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В одном из отелей Каракаса был обнаружен мертвым генерал Хесус Альберто Эрнандес, который был связан с бывшим главой Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) Мануэлем Фигерой. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает El Pitazo.

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Эрнандес был найден одетым в военную форму и с пистолетом в руке. По некоторым данным, он покончил с собой. Власти начали расследование смерти генерала.

Отмечается, что Фигеру считают одним из руководителей неудавшегося выступления военных против правительства президента Николаса Мадуро.

30 апреля в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. Возобновились акции протеста и столкновения оппозиции с полицией. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции по свержению Мадуро.

9 мая Мадуро распорядился уволить из армии страны 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике. Меры коснулись бывшего главы SEBIN Мануэля Фигеру.

Хуан Гуайдо в январе этого года объявил себя новым президентом Венесуэлы. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали Мадуро. В ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил о недопустимости военного вмешательства в дела Венесуэлы.

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