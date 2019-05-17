Пожар из-за стиральной машинки произошел в посольстве Великобритании в Москве

В посольстве Великобритании в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Чрезвычайное происшествие случилось после короткого замыкания в стиральной машинке. Отмечается, что площадь возгорания составила всего 0,5 кв. м.

Однако в результате инцидента из здания дипломатического представительства эвакуированы 20 человек.

Пожар ликвидирован. Помощь прибывших на место ЧП спасателей не понадобилась.

Ранее 17 мая сообщалось, что пожар в многоквартирном доме в Архангельске унес жизни двух человек.