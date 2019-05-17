Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в раде

Фракция украинской рады «Народный фронт» приняла решение выйти из парламентской коалиции. Решение депутаты от этой партии приняли единогласно, сообщает Strana.Ua.

Это решение спровоцировало распад коалиции, что позволяет блокировать возможность роспуска парламента. Теперь у рады есть еще 30 дней для формирования новой коалиции.

Избранный президент Владимир Зеленский формально может распустить раду только после этого. Но роспуск парламента возможен не более чем за полгода до плановых выборов, назначенных на 27 ноября — до 27 мая.

17 мая советник Зеленского Дмитрий Разумков, заявил, что новый президент Украины намерен распустить раду, но «готов помочь напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше».

16 мая украинский парламент назначил инаугурацию Зеленского на 20 мая.