Депутат рады предсказала дефолт пенсионному фонду Украины

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что если не принять меры, то уже к концу 2019 года пенсионный фонд Украины постигнет дефолт. По ее словам, уже можно смело констатировать неэффективность пенсионной реформы.

«Дефицит бюджета фонда превысил рекордную отметку в 160 млрд гривен ($6,07 млрд), а задолженность по ЕСВ (единый социальный взнос. — Ред.) составляет 15 млрд гривен ($569,4 млн)», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Королевская отметила, что если уже сегодня не принять ряд реанимационных мер, уже к концу года Пенсионный фонд будет не в состоянии выплачивать пенсии, а его дефолт будет неизбежным. По ее словам, необходимо реструктуризировать долги по единому социальному взносу, заработной плате и найти дополнительные источники наполнения бюджета Пенсионного фонда. Также депутат отметила, что государство должно повысить прожиточный минимум и проиндексировать пенсии всем пенсионерам.

«Члены правительства, в частности министр социальной политики (Андрей. – Ред.) Рева, ответственные за провал пенсионной реформы, должны немедленно уйти в отставку», — отметила она.

В октябре 2017 года Верховная рада Украины утвердила закон о пенсионной реформе, согласно которому минимальные пенсии вырастут на $5,2, а необходимый страховой стаж для выхода на пенсию с 2018 года повышается с 15 до 25 лет. Закон одобрили 228 депутатов при минимально необходимых 226. Согласно документу, если по достижении 60 лет украинцу не удалось наработать необходимый размер страхового стажа, то для получения пенсии в возрасте от 60 до 63 лет ему будет необходимо его «купить» или доработать.

8 октября документ подписал президент Украины Петр Порошенко.