Порошенко подписал законы о пенсионной реформе

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятые Верховной радой законы о пенсионной реформе, сообщил украинский премьер Владимир Гройсман. Об этом он написал в социальной сети Facebook в воскресенье, 8 октября.

По его словам, пенсионеры уже в октябре получат «новые увеличенные пенсии».

Верховная рада Украины утвердила закон о пенсионной реформе, согласно которому минимальные пенсии вырастут на $5,2, а необходимый страховой стаж для выхода на пенсию с 2018 года повышается с 15 до 25 лет. Закон одобрили 228 депутатов при минимально необходимых 226.

Если по достижении 60 лет украинцу не удалось наработать необходимый размер страхового стажа, то для получения пенсии в возрасте от 60 до 63 лет ему будет необходимо его «купить» или доработать.