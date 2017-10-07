Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, продлевающий на год особый статус Донбасса.

«Закон определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН», — говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

Напомним, Верховная рада 6 октября приняла закон «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Его принятие было необходимо из-за того, что 18 октября истекает срок действия принятого в 2014 году закона о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам ДНР и ЛНР.

В законе о реинтеграции ДНР неподконтрольные Киеву районы Донбасса называются «временно оккупированными территориями», а действия России квалифицируются как «агрессия против Украины». Документ предоставляет украинскому президенту право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны. Кроме того, нормативный акт позволяет президенту вводить войска, применять вооруженные силы в любой период и на неопределенный срок, а также дает ему полномочия объявлять военное положение.

В Кремле заявили, что украинский законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит Минским договоренностям.