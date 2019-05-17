Прямой эфир

Собянин запустил на своем сайте раздел «Открытка из Москвы»

0
Фото: Сайт Сергея Собянина/sobyanin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил онлайн-сервис «Открытка из Москвы» на своем сайте. Об этом чиновник сообщил 17 мая.

«Я открываю на своем сайте новый раздел — «Открытка из Москвы». С помощью размещенных в нем открыток с видами современной Москвы вы можете написать несколько добрых слов вашим родственникам, друзьям и просто знакомым», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Чиновник также выразил слова благодарности всем, кто откликнулся на призыв поздравить ветеранов с Днем Победы и отметил, что в ленте новостей видел множество поздравительных открыток с добрыми пожеланиями фронтовикам и труженикам тыла. Форму открытки разместили в блоге мэра. Для ее отправки нужно было заполнить заголовок, указать место службы и боевые награды ветерана, а также ввести текст поздравления, напоминает «Москва 24».

В этой связи у него родилась идея запустить сервис онлайн-открыток.

«Помимо Дня Победы, Нового Года и других больших праздников, у каждого из нас есть множество личных поводов поздравить близких нам людей», — пояснил Собянин.

Открытки будут опубликованы на сайте. Кроме того, их можно отправлять адресатам при помощи соцсетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017