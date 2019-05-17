Собянин запустил на своем сайте раздел «Открытка из Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил онлайн-сервис «Открытка из Москвы» на своем сайте. Об этом чиновник сообщил 17 мая.

«Я открываю на своем сайте новый раздел — «Открытка из Москвы». С помощью размещенных в нем открыток с видами современной Москвы вы можете написать несколько добрых слов вашим родственникам, друзьям и просто знакомым», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Чиновник также выразил слова благодарности всем, кто откликнулся на призыв поздравить ветеранов с Днем Победы и отметил, что в ленте новостей видел множество поздравительных открыток с добрыми пожеланиями фронтовикам и труженикам тыла. Форму открытки разместили в блоге мэра. Для ее отправки нужно было заполнить заголовок, указать место службы и боевые награды ветерана, а также ввести текст поздравления, напоминает «Москва 24».

В этой связи у него родилась идея запустить сервис онлайн-открыток.

«Помимо Дня Победы, Нового Года и других больших праздников, у каждого из нас есть множество личных поводов поздравить близких нам людей», — пояснил Собянин.

Открытки будут опубликованы на сайте. Кроме того, их можно отправлять адресатам при помощи соцсетей.