Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами
На дачами в Московской области будут летать беспилотники, которые обследуют территорию. Эксперты сравнят полученные данные с информацией из реестра недвижимости. Контроль поможет найти тех, кто самовольно занял участок и использует с нарушениями.
На дачами в Московской области будут летать беспилотники, которые обследуют территорию. Эксперты сравнят полученные данные с информацией из реестра недвижимости. Контроль поможет найти тех, кто самовольно занял участок и использует с нарушениями.