Путин провел совещание на тему орбитальной группировки ВКС

Президент России Владимир Путин провел совещание на тему состояния и развития орбитальной группировки Воздушно-космических сил.

По его словам, за последние 6 лет была проведена работа по совершенствованию российской орбитальной группировки и космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в полтора раза.

Президент также выделил системные проблемы в ракетно-космической отрасли и подчеркнул важность четкого выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК.