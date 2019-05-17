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Путин провел совещание на тему орбитальной группировки ВКС

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Президент России Владимир Путин провел совещание на тему состояния и развития орбитальной группировки Воздушно-космических сил.

По его словам, за последние 6 лет была проведена работа по совершенствованию российской орбитальной группировки и космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в полтора раза.

Президент также выделил системные проблемы в ракетно-космической отрасли и подчеркнул важность четкого выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК.

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