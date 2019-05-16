Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая. Такое решение приняла Верховная рада на заседании в четверг, 16 мая.

Как сообщает «РИА Новости», назначение этой даты поддержали 315 депутатов, хотя сам Зеленский настаивал на 19 мая. Но большинство парламентариев не пошли ему навстречу, поскольку в этот день на Украине чтут память жертв политических репрессий. Депутаты сочли проведение торжественных мероприятий в этот день неуместным.

По украинскому законодательству инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после официального объявления итогов выборов, в данном случае — до 3 июня.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины 21 апреля. Со значительным отрывом он обогнал действующего главу государства Петра Порошенко. 30 апреля ЦИК Украины официально сообщила об итогах голосования.

Верховная рада долго не назначала дату инаугурации и отвергла предложения Зеленского. Кроме того, был отправлен в отставку глава конституционного суда Украины, который по закону проводит инаугурацию. СМИ и некоторые украинские политики выразили уверенность, что Порошенко цепляется за власть и пытается максимально отсрочить момент передачи полномочий. Представители стран «большой семерки» (G7) призвали действующего президента Украины передать власть своему преемнику.