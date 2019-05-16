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В бундестаге назвали неприемлемыми санкции США по газу из России

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Фото: Depositphotos
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Российский газ более привлекателен для ФРГ, чем сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом заявил на международной газовой конференции глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

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По его словам, в США принимают меры, чтобы добиться продажи американского СПГ на европейском рынке. Исходя из цены, американский газ не может конкурировать с российским, подчеркнул он. Кроме того, газ из РФ более привлекателен для ФРГ, чем сжиженный, по экологическим причинам, передает «РИА Новости» 16 мая.

Помимо этого, Эрнст указал на неприемлемость заявления американского посла в Германии о санкциях. Германия не американская колония, напомнил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике.

Санкции против России в связи с ситуацией на Украине не совпадают с интересами ни Германии, ни Евросоюза в целом, продолжил немецкий политик. В санкционных мерах заинтересован только Вашингтон, подчеркнул он.

«В комитете бундестага по экономике в настоящее время идет дискуссия на эту тему, она усиливается — каким образом санкции против России могут быть сняты», — рассказал Эрнст.

В начале мая посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России. По его словам, десятилетия назад европейские страны повели бы себя по-другому в отношении РФ. 3 мая он в очередной раз пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Строительство газопровода якобы сделает Европу зависимой от России, заявил дипломат.

В январе Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем». В марте немецкие политики призвали Берлин выслать Гренелла из-за его угроз немецким компаниям.

16 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект строительства «Северного потока – 2» практически утвержден и новая Газовая директива Евросоюза не окажет влияния на его реализацию.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

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