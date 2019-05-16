В бундестаге назвали неприемлемыми санкции США по газу из России

Российский газ более привлекателен для ФРГ, чем сжиженный природный газ (СПГ) из США. Об этом заявил на международной газовой конференции глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, в США принимают меры, чтобы добиться продажи американского СПГ на европейском рынке. Исходя из цены, американский газ не может конкурировать с российским, подчеркнул он. Кроме того, газ из РФ более привлекателен для ФРГ, чем сжиженный, по экологическим причинам, передает «РИА Новости» 16 мая.

Помимо этого, Эрнст указал на неприемлемость заявления американского посла в Германии о санкциях. Германия не американская колония, напомнил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике.

Санкции против России в связи с ситуацией на Украине не совпадают с интересами ни Германии, ни Евросоюза в целом, продолжил немецкий политик. В санкционных мерах заинтересован только Вашингтон, подчеркнул он.

«В комитете бундестага по экономике в настоящее время идет дискуссия на эту тему, она усиливается — каким образом санкции против России могут быть сняты», — рассказал Эрнст.

В начале мая посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России. По его словам, десятилетия назад европейские страны повели бы себя по-другому в отношении РФ. 3 мая он в очередной раз пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Строительство газопровода якобы сделает Европу зависимой от России, заявил дипломат.

В январе Гренелл разослал письма нескольким немецким компаниям и предложил им «задуматься о репутации и своем будущем». В марте немецкие политики призвали Берлин выслать Гренелла из-за его угроз немецким компаниям.

16 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект строительства «Северного потока – 2» практически утвержден и новая Газовая директива Евросоюза не окажет влияния на его реализацию.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Он призван обеспечить надежные и прямые поставки газа в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.