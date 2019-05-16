Россиянам добавят один день отпуска

Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации. Сейчас такой выходной предоставляется раз в три года.

Данный вопрос обсуждается с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями, пишет «Российская газета».

Разработка изменений в Трудовой кодекс ведется по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, который обязал Минтруд до 20 июня представить проект о ежегодном дополнительном свободном дне работникам в возрасте от 40 лет для прохождения диспансеризации.

С начала этого года каждый работающий россиянин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, а предпенсионеры — ‪два дня.

6 мая вступил в силу и новый порядок проведения данного медосмотра. Согласно рекомендации Минздрава, лицам от 40 лет следует проходить обследование каждый год.

Прежняя периодичность сохраняется для россиян в возрасте от 18 до 39 лет.