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Россиянам добавят один день отпуска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации. Сейчас такой выходной предоставляется раз в три года.

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Данный вопрос обсуждается с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями, пишет «Российская газета».

Разработка изменений в Трудовой кодекс ведется по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, который обязал Минтруд до 20 июня представить проект о ежегодном дополнительном свободном дне работникам в возрасте от 40 лет для прохождения диспансеризации.

С начала этого года каждый работающий россиянин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, а предпенсионеры — ‪два дня.

6 мая вступил в силу и новый порядок проведения данного медосмотра. Согласно рекомендации Минздрава, лицам от 40 лет следует проходить обследование каждый год.

Прежняя периодичность сохраняется для россиян в возрасте от 18 до 39 лет.

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