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Россиянам дали советы по выживанию на работе после длинных выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Специалисты рассказали, как россиянам прийти в себя после длинных майских праздников. В первую очередь работникам порекомендовали не пытаться делать несколько дел одновременно.

«Режим монозадачности гораздо эффективнее. Монозадачность — это когда мы занимаемся одной задачей в единицу времени», — рассказала психолог Кристина Иваненко журналистам РЕН ТВ.

По ее словам, также не лишним будет четко распланировать первые пять суток для того, чтобы быстрее войти в рабочий режим. При этом психотерапевты предлагают другой путь — изменить само отношение к работе. По словам Константина Ольхового, большое число людей живет от отпуска до отпуска.

«В отпуск я живу, а всё остальное время — у верблюда два горба, потому что жизнь — борьба», — сказал он.

Психотерапевт отметил, что в таком случае следует поменять свое отношение к своей работе либо сменить профессию.

В этом году россияне на майские праздники отдыхали с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая. Следующие длинные выходные ждут граждан страны только в ноябре. По случаю Дня народного единства нерабочими днями будут 2–4 ноября.

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