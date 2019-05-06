В России вступили в силу новые правила диспансеризации

В России с 6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Теперь люди старше 40 лет смогут проходить обследование каждый год. Им также будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

При этом для граждан в возрасте от 18 до 39 лет сохранится прежняя периодичность прохождения профилактических медосмотров — раз в три года, уточняет «Российская газета». Все обследования останутся бесплатными и добровольными.

В апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду подготовить поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым у работника появится право с 40-летнего возраста пропускать один рабочий день в году при прохождении диспансеризации.