Защитная реакция: какие способы контрацепции получат мужчины будущего

Рынок женской контрацепции пока гораздо богаче того, что могут купить мужчины. Кроме цвета, размера и — в специализированных магазинах — материала презерватива, выбирать особенно не из чего. Но в ближайшие 10 лет мужчины получат гормональные таблетки, уколы и гели . О самых интересных инновациях в средствах планирования семьи рассказывают «Известия».

Сразу несколько интересных разработок в сфере мужской контрацепции направлены на контроль количества сперматозоидов. Они не защитят от заболеваний, передающихся половым путем, но позволят отказаться от презервативов тем, кто не хочет заводить детей .

Таблетки от сперматозоидов

Задача ученых в том, чтобы научиться воздействовать на образование сперматозоидов, не лишая мужчин полового влечения. Мужской организм производит сперматозоиды постоянно. В среднем у здорового взрослого мужчины их около 15 млн на миллилитр спермы. При снижении до 1 млн на миллилитр возможность зачатия ребенка существенно снижается.

В 2012 году негормональное средство под названием JQ1 начали тестировать в США. Изначально на него рассчитывали как на средство против рака, но потом выяснилось, что оно негативно влияет на выделение сперматозоидов и их подвижность. В 2013-м австралийские ученые рассказали об опытах на мышах. Из организмов животных были выведены белки, которые предназначены для транспортировки сперматозоидов. В результате мыши временно стали бесплодны, но, как и в случае с JQ1, это не повлияло на половое влечение. Австралийские ученые говорили о возможном выпуске таблеток с таким эффектом.

В 2016 году появилось новое американское исследование, на этот раз гормонального препарата. Каждые два месяца в течение полугода 270 мужчинам делали по две инъекции. Когда количество сперматозоидов в одном миллилитре их спермы стало ниже 1 млн, их вместе с постоянными партнершами попросили не пользоваться никакими другими средствами контрацепции, при этом инъекции продолжались еще год. В результате забеременели только четыре женщины.

Несмотря на успешные испытания, вряд ли такие инъекции (с прогестероном и разновидностью тестостерона) скоро поступят в продажу. 20 мужчин были вынуждены отказаться от дальнейшего участия в эксперименте из-за депрессии и мышечных болей. Андролог Шеффилдского университета Аллан Пейси (Allan Pacey) сказал тогда, что оптимальную комбинацию гормонов еще предстоит подбирать, к тому же есть смысл попробовать сделать мазь с таким действующим веществом . В любом случае три четверти участников эксперимента, по его словам, были готовы продолжить уколы в будущем.

Инъекции геля предложили делать ученые из Калифорнийского университета. В 2017 году они рассказали об успешных тестах обратимого аналога вазэктомии на обезьянках и кроликах. Это хирургическая операция, при которой подвязывают или удаляют фрагменты семявыносящих протоков, в результате из эякулята исчезают сперматозоиды. В России она разрешена мужчинам только после 35 лет с двумя и более детьми. Иногда повторная операция возвращает фертильность.

беременность_мужчин Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

В статье, опубликованной в медицинском журнале Basic and Clinical Andrology, описывается вещество под названием Vasalgel. Инъекция с ним делается в семявыводящие протоки, затем оно густеет, превращается в гель и блокирует эти протоки. Самец становится нефертильным. Растворяет гель инъекция другого вещества, а в случае с кроликами оказалось достаточно воды с содой.

Еще один гормональный препарат, в виде таблеток, протестировали на 40 мужчинах ученые из Университета Вашингтона. Прошлой весной отчет об успехе первой фазы исследования вышел в журнале JCEM. 28 дней волонтеры ежедневно получали одну или две капсулы с препаратом под названием 11-beta-MNTDC или с плацебо.

Ученые пришли к выводу, что вещество понижает уровень тестостерона и других гормонов, влияющих на образование сперматозоидов. При этом, несмотря на падение тестостерона, не сказывается на работе половых органов. Среди побочных эффектов отмечали незначительное повышение массы тела и падение уровня «полезного» холестерина. Зато нет урона печени, почкам и сексуальной функции, который наносят «имеющиеся на рынке аналоги гормонального препарата», утверждают авторы исследования.

Конкурс презервативов Билла Гейтса

Размышляют ученые и над тем, как уничтожать сперматозоиды без таблеток, уколов и мазей. С 2010 по 2012 год сотрудники Университета Северной Каролины провели серию тестов на крысах и макаках. На их яички воздействовали ультразвуком по 15–30 минут несколько раз в течение двух недель.

Эффект от безболезненных, как утверждают ученые, процедур длился у крыс около двух месяцев, у обезьян — полтора. Еще одна успешная серия тестов была проведена в 2018 году. На старте проекта он получил грант в $100 тыс. от фонда сооснователя Microsoft Билла Гейтса.

Отдельный конкурс грантов Фонд Билла и Мелинды Гейтс провел в 2013 году для разработчиков презервативов. По нему $100 тыс. получили 11 прототипов, описания которых изобилуют словами «полимерный», «композитный» и «гипоаллергенный». Но до хоть какой-то реализации добрались только два.

Первый — от австралийской компании Eudaemon Technologies. Она предложила делать презервативы из гидрогеля, материала для контактных линз. Он и прочнее латекса, и реже вызывает аллергию, и ощущается так, «будто на вас ничего нет». По крайней мере, так утверждает сооснователь компании Роберт Горкин (Robert Gorkin). Обещает он и то, что презервативы будут самосмазывающимися, и рваться будут реже, и вкуса и запаха у них не будет, и с ЗППП сам материал будет как-то бороться. И всё это всего лишь через два года можно будет купить , если Горкин найдет коммерческого партнера. Веры в это добавляет то, что компания в 2018 году получила еще один, уже государственный грант в $1 млн.

Второй победитель конкурса презервативов Билла Гейтса — команда из Бостонского университета. Она предложила напылять на обычные латексные презервативы гидрофильные полимеры. То есть хорошо смачивающиеся и впитывающие воду вещества. Проблема, которую решали ученые, — недостаток смазки и возникновение трения при использовании презерватива. В прошлом году разработчики отчитались, что 85% добровольцев назвали модифицированные презервативы самыми скользкими, а 73% готовы их использовать. Каких-либо уточнений о том, когда такие презервативы появятся в продаже, ученые не дали.

Чайлдфри на генетическом уровне

Самый инновационный и пугающий метод контрацепции, который, надеемся, в обозримом будущем доступен не будет, — ДНК-вакцина. Метод, уже испытанный учеными из Калифорнийского технологического института на мышах, заключается в следующем.

В организм вводятся короткие молекулы ДНК с генами антител. Эти антитела угнетают гормон, который отвечает за выработку сперматозоидов и яйцеклеток. То есть ДНК-вакцина подходит и для женщин, и для мужчин. Антитела блокируют действие гормона, половые клетки не образуются.

Стерилизацию животных автор проекта Брюс Хэй (Bruce Hay) зафиксировал в 2015 году. И с тех пор именно фертильностью биолог не занимался. Хотя технология, по которой были проведены тесты, с тех пор шагнула очень далеко. Настолько, что китайский ученый Хэ Цзянькуй (He Jiankui), кажется, смог привить ребенку иммунитет к ВИЧ в утробе матери. Так что с такой малостью, как гонадотропин-высвобождающий гормон, который блокировали у мышей, ученые уже точно справятся.