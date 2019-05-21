Защитная реакция: какие способы контрацепции получат мужчины будущего
Рынок женской контрацепции пока гораздо богаче того, что могут купить мужчины. Кроме цвета, размера и — в специализированных магазинах — материала презерватива, выбирать особенно не из чего. Но в ближайшие 10 лет мужчины получат гормональные таблетки, уколы и гели. О самых интересных инновациях в средствах планирования семьи рассказывают «Известия».
Сразу несколько интересных разработок в сфере мужской контрацепции направлены на контроль количества сперматозоидов. Они не защитят от заболеваний, передающихся половым путем, но позволят отказаться от презервативов тем, кто не хочет заводить детей.
Таблетки от сперматозоидов
Задача ученых в том, чтобы научиться воздействовать на образование сперматозоидов, не лишая мужчин полового влечения. Мужской организм производит сперматозоиды постоянно. В среднем у здорового взрослого мужчины их около 15 млн на миллилитр спермы. При снижении до 1 млн на миллилитр возможность зачатия ребенка существенно снижается.
В 2012 году негормональное средство под названием JQ1 начали тестировать в США. Изначально на него рассчитывали как на средство против рака, но потом выяснилось, что оно негативно влияет на выделение сперматозоидов и их подвижность. В 2013-м австралийские ученые рассказали об опытах на мышах. Из организмов животных были выведены белки, которые предназначены для транспортировки сперматозоидов. В результате мыши временно стали бесплодны, но, как и в случае с JQ1, это не повлияло на половое влечение. Австралийские ученые говорили о возможном выпуске таблеток с таким эффектом.
В 2016 году появилось новое американское исследование, на этот раз гормонального препарата. Каждые два месяца в течение полугода 270 мужчинам делали по две инъекции. Когда количество сперматозоидов в одном миллилитре их спермы стало ниже 1 млн, их вместе с постоянными партнершами попросили не пользоваться никакими другими средствами контрацепции, при этом инъекции продолжались еще год. В результате забеременели только четыре женщины.
Несмотря на успешные испытания, вряд ли такие инъекции (с прогестероном и разновидностью тестостерона) скоро поступят в продажу. 20 мужчин были вынуждены отказаться от дальнейшего участия в эксперименте из-за депрессии и мышечных болей. Андролог Шеффилдского университета Аллан Пейси (Allan Pacey) сказал тогда, что оптимальную комбинацию гормонов еще предстоит подбирать, к тому же есть смысл попробовать сделать мазь с таким действующим веществом. В любом случае три четверти участников эксперимента, по его словам, были готовы продолжить уколы в будущем.
Инъекции геля предложили делать ученые из Калифорнийского университета. В 2017 году они рассказали об успешных тестах обратимого аналога вазэктомии на обезьянках и кроликах. Это хирургическая операция, при которой подвязывают или удаляют фрагменты семявыносящих протоков, в результате из эякулята исчезают сперматозоиды. В России она разрешена мужчинам только после 35 лет с двумя и более детьми. Иногда повторная операция возвращает фертильность.
В статье, опубликованной в медицинском журнале Basic and Clinical Andrology, описывается вещество под названием Vasalgel. Инъекция с ним делается в семявыводящие протоки, затем оно густеет, превращается в гель и блокирует эти протоки. Самец становится нефертильным. Растворяет гель инъекция другого вещества, а в случае с кроликами оказалось достаточно воды с содой.
Еще один гормональный препарат, в виде таблеток, протестировали на 40 мужчинах ученые из Университета Вашингтона. Прошлой весной отчет об успехе первой фазы исследования вышел в журнале JCEM. 28 дней волонтеры ежедневно получали одну или две капсулы с препаратом под названием 11-beta-MNTDC или с плацебо.
Ученые пришли к выводу, что вещество понижает уровень тестостерона и других гормонов, влияющих на образование сперматозоидов. При этом, несмотря на падение тестостерона, не сказывается на работе половых органов. Среди побочных эффектов отмечали незначительное повышение массы тела и падение уровня «полезного» холестерина. Зато нет урона печени, почкам и сексуальной функции, который наносят «имеющиеся на рынке аналоги гормонального препарата», утверждают авторы исследования.
Конкурс презервативов Билла Гейтса
Размышляют ученые и над тем, как уничтожать сперматозоиды без таблеток, уколов и мазей. С 2010 по 2012 год сотрудники Университета Северной Каролины провели серию тестов на крысах и макаках. На их яички воздействовали ультразвуком по 15–30 минут несколько раз в течение двух недель.
Эффект от безболезненных, как утверждают ученые, процедур длился у крыс около двух месяцев, у обезьян — полтора. Еще одна успешная серия тестов была проведена в 2018 году. На старте проекта он получил грант в $100 тыс. от фонда сооснователя Microsoft Билла Гейтса.
Отдельный конкурс грантов Фонд Билла и Мелинды Гейтс провел в 2013 году для разработчиков презервативов. По нему $100 тыс. получили 11 прототипов, описания которых изобилуют словами «полимерный», «композитный» и «гипоаллергенный». Но до хоть какой-то реализации добрались только два.
Первый — от австралийской компании Eudaemon Technologies. Она предложила делать презервативы из гидрогеля, материала для контактных линз. Он и прочнее латекса, и реже вызывает аллергию, и ощущается так, «будто на вас ничего нет». По крайней мере, так утверждает сооснователь компании Роберт Горкин (Robert Gorkin). Обещает он и то, что презервативы будут самосмазывающимися, и рваться будут реже, и вкуса и запаха у них не будет, и с ЗППП сам материал будет как-то бороться. И всё это всего лишь через два года можно будет купить, если Горкин найдет коммерческого партнера. Веры в это добавляет то, что компания в 2018 году получила еще один, уже государственный грант в $1 млн.
Второй победитель конкурса презервативов Билла Гейтса — команда из Бостонского университета. Она предложила напылять на обычные латексные презервативы гидрофильные полимеры. То есть хорошо смачивающиеся и впитывающие воду вещества. Проблема, которую решали ученые, — недостаток смазки и возникновение трения при использовании презерватива. В прошлом году разработчики отчитались, что 85% добровольцев назвали модифицированные презервативы самыми скользкими, а 73% готовы их использовать. Каких-либо уточнений о том, когда такие презервативы появятся в продаже, ученые не дали.
Чайлдфри на генетическом уровне
Самый инновационный и пугающий метод контрацепции, который, надеемся, в обозримом будущем доступен не будет, — ДНК-вакцина. Метод, уже испытанный учеными из Калифорнийского технологического института на мышах, заключается в следующем.
В организм вводятся короткие молекулы ДНК с генами антител. Эти антитела угнетают гормон, который отвечает за выработку сперматозоидов и яйцеклеток. То есть ДНК-вакцина подходит и для женщин, и для мужчин. Антитела блокируют действие гормона, половые клетки не образуются.
Стерилизацию животных автор проекта Брюс Хэй (Bruce Hay) зафиксировал в 2015 году. И с тех пор именно фертильностью биолог не занимался. Хотя технология, по которой были проведены тесты, с тех пор шагнула очень далеко. Настолько, что китайский ученый Хэ Цзянькуй (He Jiankui), кажется, смог привить ребенку иммунитет к ВИЧ в утробе матери. Так что с такой малостью, как гонадотропин-высвобождающий гормон, который блокировали у мышей, ученые уже точно справятся.