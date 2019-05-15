Опасное для животных и птиц озеро ликвидировали в Брянской области

Озеро, в котором массово погибали животные и птицы, засыпали в Брянской области. Местные жители опасаются, что водоем успел нанести вред экологии.

Озеро находилось недалеко от Жуковки. Водоем полностью оказался наполнен гудроном. В нем неоднократно находили погибших животных и птиц, недавно в озере нашли собаку. Также местные жители рассказывают, что в водоеме однажды увязли дети, но их удалось спасти.

После неоднократных жалоб граждан местные власти приняли решение о ликвидации «черного» озера, сообщает интернет-газета «Брянские новости». Его засыпали грунтом. Однако экологи не исключают, что содержимое озера успело проникнуть в грунтовые воды.