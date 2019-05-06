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Озеро в Сарове обмелело из-за засухи

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Специалисты министерства экологии Нижегородской области не обнаружили источников загрязнения озера Протяженое в Сарове, которые бы привели к его обмелению. Около дамбы озера экологи нашли около 20 мертвых рыб.

Не выявлено фактов слива отходов и забора воды, антропогенной нагрузки на озеро, передает ИА «НьюсНН». Пересыхание Протяжного связано низким уровнем паводковых вод и малым количеством осадков. А рыба погибла, скорее всего, из-за кислородного голодания подо льдом.

Как сообщалось 23 апреля, в Петрозаводске Карельская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту загрязнения Онежского озера нефтепродуктами. На водоеме образовались радужные полосы. Выяснилось, что территория локальных очистных сооружений и отдельные конструкции не имеют средств защиты.

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