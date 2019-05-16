Пикник за обочиной: Росавтодор задумался о комфорте водителей

В России до 2024 года планируют создать сеть площадок для отдыха водителей большегрузных автомобилей. Такую программу разрабатывает Росавтодор, рассказали «Известиям» в агентстве. Старые площадки, которых на федеральных трассах насчитывается порядка 1,8 тыс., обновят и оборудуют столами и скамейками для отдыха, теплыми туалетами, освещением. Сейчас таких мест не хватает, из-за чего не выполняются требования режима труда и отдыха водителей. Эксперты оценили стоимость новых объектов придорожного сервиса в сумму до 1,5 млрд рублей.

Строго по ГОСТу

Росавтодор разрабатывает программу строительства новых площадок для отдыха водителей большегрузных автомобилей, также будут переобустроены существующие, рассказали «Известиям» в агентстве. Окончательную версию документа планируется представить до конца этого года, а реализовать проект –– до 2024-го.

Сейчас на федеральных автомобильных трассах насчитывается более 1,8 тыс. пунктов отдыха для дальнобойщиков.

На первом этапе планируется реконструировать все существующие площадки, на втором –– построить около 100 новых. Все они будут бесплатными для пользователей.

–– Этого количества будет достаточно для равномерного покрытия всей федеральной дорожной сети. Необходимо также учитывать, что частично большегрузные автомобили могут размещаться на площадках отдыха других объектов дорожного сервиса –– заправок, кафе, магазинов, мотелей и прочих, которых насчитывается более 12 тыс., –– сказал «Известиям» представитель Росавтодора.

Все существующие площадки, по его словам, должны быть доведены «до современных критериев комфортного времяпрепровождения» в соответствии с требованиями ГОСТа «Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», принятого в декабре 2014 года межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации.

Он предусматривает наличие освещения, теплых туалетов, столов и скамеек для отдыха и приема пищи, мусоросборников и прочих благ цивилизации. Расстояние между площадками отдыха, согласно документу, должно варьироваться от 20 до 50 км в зависимости от категории дороги и типа площадки.

–– Реализация программы позволит увеличить разветвленность сети площадок отдыха для водителей большегрузов на федеральных трассах и построить новые площадки там, где это действительно необходимо, –– сказал представитель Росавтодора.

В качестве примера он назвал Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Объем средств, который потребуется для реализации программы, пока не определен.

Гендиректор ассоциации «Дормост» Кирилл Иванов оценил строительство одной площадки (в зависимости от размера) в сумму от 5 млн до 15 млн рублей. Таким образом, только на создание новых мест для отдыха дальнобойщиков, без учета реконструкции действующих, понадобится от 500 млн до 1,5 млрд рублей.

Немного лучше ситуация со стоянками для отдыха на платных трассах. По данным ГК «Автодор», на них уже обустроена 1041 площадка с почти 19 тыс. парковочных мест, в том числе для большегрузов. На обочинах скоростных магистралей остановка и стоянка транспорта строго запрещены, напомнили в «Автодоре».

Но далеко не все дальнобойщики соблюдают эти правила. К примеру, на участке трассы М-4 «Дон» возле села Лосево и города Павловска именно незаконная стоянка грузовиков на обочине — причина многокилометровой пробки в летний период. В связи с этим с мая по середину сентября приходится вводить запрет движения фур в выходные дни — с 8 до 22 часов.

Нерентабельный отдых

По словам зампреда комитета по транспорту и строительству Госдумы Владимира Афонского, вопрос безопасного и комфортного отдыха дальнобойщиков неоднократно обсуждался с Минтрансом. Однако проблема требует тщательной проработки, в том числе в связи с юридическими тонкостями, сказал он «Известиям». По его словам, для создания площадок отдыха зачастую приходится решать вопрос об изменении статуса земельного участка –– на землях сельхозназначения такие объекты располагать нельзя.

Справка «Известий» Согласно разработанному Минтрансом законопроекту, с ноября 2019 года должны вступить в силу новые требования труда и отдыха водителей автобусов и грузовиков массой более 3,5 т . Управлять транспортным средством можно будет не более девяти часов в сутки. Увеличение этого «лимита» допускается не более двух раз в неделю. Помимо этого, водителей грузовых машин обяжут каждые 4,5 часа делать перерыв для отдыха продолжительностью не менее 45 минут. В течение календарной недели водитель фуры должен управлять ТС не более 56 часов.

По словам главы ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, существующая инфраструктура не всегда позволяет выполнять действующие нормы труда и отдыха водителей фур, предусматривающие небольшие перерывы через каждые четыре часа движения.

–– Необходимо создать условия, при которых такие площадки выгодно будет строить частному бизнесу. Для создания придорожной инфраструктуры должен быть упрощенный порядок выделения земли и получения всевозможных разрешений. Тогда вкладывать в площадки для отдыха сможет и малый бизнес. Государство долго будет искать финансы для реализации таких проектов. Хотя именно оно должно в первую очередь этим озадачиться, потому что это безопасность на дорогах, –– отметил Владимир Матягин.

Российские дороги сейчас в недостаточной мере обеспечены площадками для отдыха водителей большегрузов, подтвердили «Известиям» в Минтрансе. В ведомстве отметили, что в большинстве случаев такие объекты размещаются на земельных участках придорожных полос, которые находятся в собственности субъектов РФ. А обустройство мест для отдыха водителей большегрузов, в том числе на платной основе, осуществляется в основном предпринимателями.

Создание коммерческих площадок — правильный подход, поскольку для государства строить их слишком дорого, отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент Российского автотранспортного союза (РАС) Валерий Алексеев.

–– Многофункциональные комплексы, которые позволяют отдохнуть, есть в том числе на АЗС. Но перевозчики не всегда пользуются ими, –– сказал он.

Транспортные компании экономят, поэтому фуры стоят вдоль дорог и у постов ГИБДД.

Среди перевозчиков находятся и те, кто сознательно заставляет водителей работать с нарушением режима труда и отдыха. В такие условия ставят перевозчиков грузоотправители и экспедиторы, считает Валерий Алексеев. В связи с этим в РАС предлагают создать реестр допущенных к перевозкам транспортных компаний, в который следует включать только тех, кто соблюдает нормы труда и отдыха водителей.