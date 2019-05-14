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Группа Тинькофф увеличила чистую прибыль в I квартале 2019 года на 25%

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Ведущий онлайн-провайдер финансовых услуг в России TCS Group Holding PLC, созданный на базе Tinkoff.ru, представил промежуточные финансовые результаты за первые три месяца 2019 года.

Так, за I квартал чистая прибыль выросла на четверть (25%), составив 7, 2 млрд рублей. Также увеличились чистая маржа (18,1 млрд рублей), прибыль до налогообложения (9,3 млрд рублей), совокупные активы (408,9 млрд рублей) и общий объем кредитного портфеля (241,1 млрд рублей).

Как отмечается в пресс-релизе Тинькофф, за указанный период число клиентов компании по расчетным продуктам превысило 5,1 млн. Кроме того, Тинькофф Банк был признан лучшим в четырех номинациях премии «Банк года» по версии портала Banki.ru. Также банк стал одной из первых в России финансовых организаций, подключивших всех клиентов из числа физических лиц к Системе быстрых платежей (СБП).

По словам председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза, высоких показателей компании удалось достичь как за счет кредитного, так и за счет комиссионного бизнеса.
С учетом положительной динамики группа повысила прогноз по темпам чистого прироста кредитного портфеля (более 40%) и подтвердила прогноз по остальным показателям на 2019 год. В частности, ожидается, что прибыль компании по итогам года может превысить 35 млрд рублей.

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