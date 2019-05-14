Вернувшийся из-за проблем с шасси Boeing благополучно сел во Внуково

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, вылетевшей в Милан, экстренно вернулся в Москву из-за технических проблем. По словам представителя перевозчика, лайнер благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

На борту самолета было 109 пассажиров, никто не пострадал, передает «Интерфакс». Собеседник журналистов уточнил, что после вылета командир экипажа доложил о невозможности убрать шасси из-за технических неполадок и в связи с этим решил вернуться.

5 мая направлявшийся в Мурманск из Москвы SSJ-100 вернулся в аэропорт через 28 минут после вылета и совершил жесткую посадку.

По предварительной информации, в полете в него ударила молния. По приземлении лайнер загорелся. Согласно одной из версий, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в топливные баки.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.