Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Помпео

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 14 мая, рассказал, что встреча главы государства Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео состоится в этот день в Сочи после 18:00.

Отвечая на вопрос журналистов о том, видит ли Россия во встрече Путина и Помпео новый этап, Песков заметил, что «какие-то новые этапы могут быть в отношениях только во встречах на высшем уровне», призвав последить за атмосферой в переговорах американского госсекретаря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Песков добавил, что в Кремле приняли к сведению информацию о желании президента США Дональда Трампа встретиться с Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28–29 июня 2019 года. При этом представитель российского президента отметил, что никаких инициатив по поводу встречи от зарубежных коллег не поступало.

13 мая Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи 14 мая. По его словам, главным событием дня станут переговоры госсекретаря США с Лавровым. После этого оба придут к президенту, расскажут о результатах встречи и «обсудят те вопросы, которые очевидны».

Ранее в тот же день стало известно, что Помпео отменил свой визит в Москву 13 мая. Вместо этого он поехал в Брюссель, где обсудил с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.

Замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил изменения особенностями графика госсекретаря и заявил, что все запланированные переговоры будут проведены в полном объеме, без сокращений.