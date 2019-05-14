Прямой эфир

Песков раскрыл подробности предстоящей встречи Путина и Помпео

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 14 мая, рассказал, что встреча главы государства Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео состоится в этот день в Сочи после 18:00.

Приполярные взгляды: Лавров и Помпео договорились до реальной политики
Встреча главы МИД России и госсекретаря США стала продолжением телефонной беседы лидеров двух стран и прошла конструктивно

Отвечая на вопрос журналистов о том, видит ли Россия во встрече Путина и Помпео новый этап, Песков заметил, что «какие-то новые этапы могут быть в отношениях только во встречах на высшем уровне», призвав последить за атмосферой в переговорах американского госсекретаря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Песков добавил, что в Кремле приняли к сведению информацию о желании президента США Дональда Трампа встретиться с Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28–29 июня 2019 года. При этом представитель российского президента отметил, что никаких инициатив по поводу встречи от зарубежных коллег не поступало.

13 мая Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи 14 мая. По его словам, главным событием дня станут переговоры госсекретаря США с Лавровым. После этого оба придут к президенту, расскажут о результатах встречи и «обсудят те вопросы, которые очевидны».

Ранее в тот же день стало известно, что Помпео отменил свой визит в Москву 13 мая. Вместо этого он поехал в Брюссель, где обсудил с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.

Замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил изменения особенностями графика госсекретаря и заявил, что все запланированные переговоры будут проведены в полном объеме, без сокращений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков подтвердил встречу Путина и Помпео в Сочи
Трамп заявил о планах встретиться с Путиным на G20

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017