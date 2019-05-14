Вылетевший из Москвы в Милан Boeing 737 вернулся из-за проблем с шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair рейса UT-787, вылетевший из Москвы в Милан, экстренно вернулся в столичный аэропорт Внуково из-за проблем с шасси. Об этом во вторник, 14 мая, сообщил источник в службах воздушной гавани, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что после вылета капитан не смог убрать стойки шасси из-за технической неисправности. В авиакомпании подтвердили эту информацию. Самолет приземлился благополучно, на его борту находилось 109 пассажиров, пострадавших нет.

Самолет некоторое время кружил в воздухе неподалеку от аэропорта, вырабатывая топливо.

5 мая направлявшийся в Мурманск из Москвы SSJ-100 спустя 28 минут вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку.

По предварительной информации, в полете в него ударила молния, а по приземлении лайнер загорелся. Согласно одной из версий, причиной возгорания стало попадание разрушенной стойки шасси в топливные баки.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41. В Следственном комитете заявили, что среди основных версий ЧП рассматриваются недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.