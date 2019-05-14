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В раде спрогнозировали последствия разрыва отношений Украины с Россией

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Фото: ТАСС/Мария Фролова
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Если Украина продолжит разрывать отношения с Россией, то «потеряет восток» и останется без помощи, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

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По его словам, Киеву необходимо восстанавливать отношения с РФ и странами СНГ, но при этом и не отказываться от связей с Западом и США.

«Я хочу дать один совет команде Зеленского. Ласковый теленок двух маток сосет, и надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада, и с Востока. <...> Если вы разорвете отношения с Америкой, если вы разорвете отношения с Россией, точнее продолжите (разрывать), то что вы делать собираетесь? Вы же вообще нигде не получите помощь», — сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению Рабиновича, адвокат президента США Рудольф Джулиани отменил свой визит в Киев, потому что увидел в команде новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского «врагов Америки». Поэтому, уверен депутат, Киеву следует грамотней выстраивать политику и с Западом и с Востоком.

6 мая в команде Зеленского анонсировали продолжение курса предшественника Петра Порошенко на вступление страны в НАТО и сотрудничество с Европой и США.

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