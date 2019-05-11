Адвокат Трампа отменил визит на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.

«Исходя из того, что я слышал от двух надежных источников, я убежден в том, что новый президент окружен людьми, которые являются врагами Трампа, а также теми, кто явно коррумпирован и замешан в сговоре с демократами», — заявил Джулиани, имея в виду причастность одного из них к оказанию помощи при расследовании вмешательства в американские выборы в 2016 году.

9 мая газета The New York Times сообщила, что Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным украинским лидером Владимиром Зеленским.

По данным издания, главная цель поездки Джулиани — убедить Зеленского продолжить расследования, которые, как утверждают союзники Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам. Отмечается, что данные темы представляют большой интерес для Трампа.

«Один из них (вопросов. — Ред.) — происхождение расследования спецпрокурора (Роберта Мюллера. — Ред.) о вмешательстве России в выборы 2016 года. Другой — связи сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена – младшего с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху», — говорится в тексте.

В апреле американский генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера. Спецпрокурор не выявил никакого сговора Трампа с Россией, в котором его обвиняли демократы, но заявил, что некие «русские хакеры» совершали атаки во время выборов.

Российское правительство неоднократно отмечало, что никогда не вмешивалось в избирательный процесс других стран, и назвало бездоказательные обвинения внутренней борьбой в США.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45%. Срок его полномочий истекает в мае.