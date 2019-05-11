Прямой эфир

Адвокат Трампа отменил визит на Украину

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.

Блуждание в потемках: в «деле Трампа» пропал русский след
Итоги расследования спецпрокурора Мюллера только усилили противостояние внутри США

«Исходя из того, что я слышал от двух надежных источников, я убежден в том, что новый президент окружен людьми, которые являются врагами Трампа, а также теми, кто явно коррумпирован и замешан в сговоре с демократами», — заявил Джулиани, имея в виду причастность одного из них к оказанию помощи при расследовании вмешательства в американские выборы в 2016 году.

9 мая газета The New York Times сообщила, что Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным украинским лидером Владимиром Зеленским.

По данным издания, главная цель поездки Джулиани — убедить Зеленского продолжить расследования, которые, как утверждают союзники Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам. Отмечается, что данные темы представляют большой интерес для Трампа.

«Один из них (вопросов. — Ред.) — происхождение расследования спецпрокурора (Роберта Мюллера. — Ред.) о вмешательстве России в выборы 2016 года. Другой — связи сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена – младшего с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху», — говорится в тексте.

В апреле американский генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера. Спецпрокурор не выявил никакого сговора Трампа с Россией, в котором его обвиняли демократы, но заявил, что некие «русские хакеры» совершали атаки во время выборов.

Российское правительство неоднократно отмечало, что никогда не вмешивалось в избирательный процесс других стран, и назвало бездоказательные обвинения внутренней борьбой в США.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу, набрав 73,22% голосов избирателей, действующий лидер Петр Порошенко получил только 24,45%. Срок его полномочий истекает в мае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат Трампа намерен посетить Киев
Трамп заявил о желании встретиться с лидерами Ирана для обсуждения новой сделки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017