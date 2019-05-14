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Пушков высмеял ультиматум Климкина о санкциях против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил ультиматум главы МИД Украины Павла Климкина, пригрозившего отказом Киева от выполнения Минских договоренностей в случае ослабления Европой санкционного давления на Россию.

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Политик отметил, что попытка украинского министра «запугать» европейцев сомнительна, так как все знают, что Киев и так не выполняет Минские соглашения.

«Нашел чем напугать. А санкции против России только вредят интересам Европы», — подытожил Пушков в Twitter.

13 мая Климкин заявил, что Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы.

При этом в штабе избранного президента Владимира Зеленского в ответ напомнили, что альтернативы Минским договоренностям нет.

По словам представителя Зеленского, «Минск» — это большая «дорожная карта», благодаря которой можно достичь мира в Донбассе.

С 2014 года на Украине продолжается вооруженное противостояние между украинскими военными и жителями Донбасса, которые отказались признавать итоге госпереворота.

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