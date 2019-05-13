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Климкин призвал ЕС ответить на выдачу РФ паспортов жителям ДНР и ЛНР

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз (ЕС) дать системный ответ на решение России предоставить гражданство жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 13 мая, пишет ТАСС.

«Очень важно, что ЕС понимает, что на этот раз какими-то формальными персональными санкциями уже ничего не должно закончиться, вот это будет точно тем, что у нас называется «предательство»: если мы 10-20-50 людей поставим под санкции — это не ответ», — заявил Климкин.

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По мнению министра, ответ на действия России должен быть системным, с использованием биометрики и поддержки спецслужб.

Ранее в понедельник стало известно, что Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления гражданства жителям ДНР и ЛНР. По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, ЕС нацелен на диалог с РФ.

7 мая Климкин заявил, что Киев готовит ответ России на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. Он добавил, что пока не будет раскрывать конкретные шаги, чтобы это стало «сюрпризом» для России.

По словам дипломата, он призвал глав МИД государств G7, Евросоюза и других партнеров Украины ввести новые санкции против России.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Глава государства подчеркнул, что вопрос о паспортах носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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