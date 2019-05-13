Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям ДНР и ЛНР. — Ред.), вы пойдете на шаги навстречу России — тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — цитирует министра «Европейская правда».

Как отмечает издание, схожее заявление Климкин сделал в Брюсселе на встрече с главами МИД стран — членов Евросоюза. По мнению политика, ослаблением санкционного режима Евросоюз «убьет «Минск».

Ранее в понедельник стало известно, что Евросоюз не рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за предоставления гражданства в упрощенном порядке жителям ДНР и ЛНР. По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, ЕС нацелен на диалог с РФ.

24 апреля президент РФ Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Глава государства подчеркнул, что вопрос о паспортах носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.